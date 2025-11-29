Precio de Cel AI hoy

El precio actual de Cel AI (SN127) hoy es $ 4.29, con una variación del 14.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN127 a USD es $ 4.29 por SN127.

Cel AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,472,837, con un suministro circulante de 1.51M SN127. Durante las últimas 24 horas, SN127 cotiza entre $ 4.3 (bajo) y $ 5.06 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.31, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.385811.

En el corto plazo, SN127 experimentó un cambio de -3.26% en la última hora y de -8.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cel AI (SN127)

Cap de mercado $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M Suministro de Circulación 1.51M 1.51M 1.51M Suministro total 1,506,576.984996194 1,506,576.984996194 1,506,576.984996194

La capitalización de mercado actual de Cel AI es de $ 6.47M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SN127 es de 1.51M, con un suministro total de 1506576.984996194. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.47M.