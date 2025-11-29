Precio de catty hoy

El precio actual de catty (CATTY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CATTY a USD es -- por CATTY.

catty actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 62,538, con un suministro circulante de 999.81M CATTY. Durante las últimas 24 horas, CATTY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CATTY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de catty (CATTY)

Cap de mercado $ 62.54K$ 62.54K $ 62.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 62.54K$ 62.54K $ 62.54K Suministro de Circulación 999.81M 999.81M 999.81M Suministro total 999,805,959.407813 999,805,959.407813 999,805,959.407813

La capitalización de mercado actual de catty es de $ 62.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CATTY es de 999.81M, con un suministro total de 999805959.407813. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 62.54K.