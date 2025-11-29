Precio de CatSlap hoy

El precio actual de CatSlap (SLAP) hoy es --, con una variación del 2.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLAP a USD es -- por SLAP.

CatSlap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,415,495, con un suministro circulante de 3.95B SLAP. Durante las últimas 24 horas, SLAP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01007296, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SLAP experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +7.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CatSlap (SLAP)

Cap de mercado $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Suministro de Circulación 3.95B 3.95B 3.95B Suministro total 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

La capitalización de mercado actual de CatSlap es de $ 1.42M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLAP es de 3.95B, con un suministro total de 7547128957.623448. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.71M.