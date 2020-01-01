Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Avalancha L1 por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Avalancha L1. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2064
-0.29%
-8.05%
-13.01%
$ 59.25M
$ 272.00K
2
Apertum
Apertum
APTM
$ 0.14543
+0.12%
-0.66%
-1.81%
$ 14.54M
$ 394.15K
3
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003308
+0.03%
-3.17%
+16.13%
$ 7.86M
$ 47.57M
4
NUMINE Token
NUMINE Token
NUMI
$ 0.01987355
-0.10%
+0.00%
+1.17%
$ 7.00M
$ 152.68K
5
COQ INU
COQ INU
COQ
$ 0.00000007935
-0.05%
-0.24%
-3.48%
$ 5.51M
$ 693.26B
6
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.002215
-4.50%
-1.56%
-10.12%
$ 1.82M
$ 29.26M
7
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.008224
0.00%
-4.95%
-11.92%
$ 1.23M
$ 323.11K
8
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.02973391
0.00%
--
-0.42%
$ 1.05M
$ 4.94
9
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006209
-0.06%
-2.59%
-1.63%
$ 899.91K
$ 254.72M
10
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.0002913
-0.04%
-0.03%
+3.08%
$ 873.90K
$ 389.85
11
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00016282
+0.29%
-0.03%
+1.33%
$ 748.96K
$ 24.68K
12
Dexalot
Dexalot
ALOT
$ 0.00979112
0.00%
0.00%
-1.99%
$ 625.93K
$ 21.07
13
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00430753
-10.70%
-0.24%
-21.33%
$ 485.01K
$ 575.03
14
HatchyPocket
HatchyPocket
HATCHY
$ 0.0001318
-0.04%
-0.08%
-16.36%
$ 131.80K
$ 81.09
15
Warp
Warp
WRP
$ 0.00012778
0.00%
0.00%
-0.95%
$ 101.70K
$ 32.77
16
Lamina1
Lamina1
L1
$ 0.00017978
0.00%
--
0.00%
$ 48.50K
$ 1.39K
17
Erol Musk
Erol Musk
EROL
$ 2.8E-5
+0.32%
-0.20%
+13.82%
$ 28.00K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Avalancha L1 y por qué son populares?
Los tokens de Avalancha L1 representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $102.20M.
¿Cuál es el token de Avalancha L1 con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Avalancha L1 rastreados en MEXC, NUMI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Avalancha L1 están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Avalancha L1, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. NXPC, APTM, GUN se encuentra entre los tokens populares de Avalancha L1. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Avalancha L1?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Avalancha L1 es de aproximadamente $102.20M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Avalancha L1, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.