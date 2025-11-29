Precio de Capybara hoy

El precio actual de Capybara (CAPY) hoy es --, con una variación del 12.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAPY a USD es -- por CAPY.

Capybara actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 270,625, con un suministro circulante de 999.93B CAPY. Durante las últimas 24 horas, CAPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000723, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CAPY experimentó un cambio de +0.84% en la última hora y de +27.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Capybara (CAPY)

Cap de mercado $ 270.63K$ 270.63K $ 270.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 270.63K$ 270.63K $ 270.63K Suministro de Circulación 999.93B 999.93B 999.93B Suministro total 999,926,807,494.7698 999,926,807,494.7698 999,926,807,494.7698

La capitalización de mercado actual de Capybara es de $ 270.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CAPY es de 999.93B, con un suministro total de 999926807494.7698. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 270.63K.