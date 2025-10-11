Información del precio (USD) de BRO on BASE (BRO)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0 24H Máx $ 0 Máximo Histórico $ 0 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) -1.29% Cambio de Precio (1D) -10.47% Cambio de Precio (7D) -25.17%

El precio en tiempo real de BRO on BASE (BRO) es de --. Durante las últimas 24 horas, BRO se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BRO es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BRO ha cambiado en un -1.29% en la última hora, -10.47% en 24 horas y -25.17% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BRO on BASE (BRO)

Cap de mercado $ 18.88K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.25K Suministro de Circulación 874.52M Suministro total 984,032,153.0

La capitalización de mercado actual de BRO on BASE es de $ 18.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BRO es de 874.52M, con un suministro total de 984032153.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.25K.