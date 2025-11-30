Precio de Brewski hoy

El precio actual de Brewski (BREWSKI) hoy es --, con una variación del 3.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BREWSKI a USD es -- por BREWSKI.

Brewski actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,111.5, con un suministro circulante de 998.77M BREWSKI. Durante las últimas 24 horas, BREWSKI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00277218, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BREWSKI experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de +5.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Brewski (BREWSKI)

Cap de mercado $ 12.11K$ 12.11K $ 12.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.11K$ 12.11K $ 12.11K Suministro de Circulación 998.77M 998.77M 998.77M Suministro total 998,768,706.429534 998,768,706.429534 998,768,706.429534

