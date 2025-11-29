Precio de Boopa hoy

El precio actual de Boopa (BOOPA) hoy es --, con una variación del 3.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOOPA a USD es -- por BOOPA.

Boopa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,785, con un suministro circulante de 1.00B BOOPA. Durante las últimas 24 horas, BOOPA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01075817, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOOPA experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +30.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Boopa (BOOPA)

Cap de mercado $ 38.79K$ 38.79K $ 38.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.79K$ 38.79K $ 38.79K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Boopa es de $ 38.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOOPA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.79K.