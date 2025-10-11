Información del precio (USD) de Boji (BOJI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) 0.00% Cambio de Precio (7D) -8.02% Cambio de Precio (7D) -8.02%

El precio en tiempo real de Boji (BOJI) es de --. Durante las últimas 24 horas, BOJI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BOJI es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BOJI ha cambiado en un -- en la última hora, 0.00% en 24 horas y -8.02% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Boji (BOJI)

Cap de mercado $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Suministro de Circulación 999.81M 999.81M 999.81M Suministro total 999,806,138.27955 999,806,138.27955 999,806,138.27955

La capitalización de mercado actual de Boji es de $ 11.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOJI es de 999.81M, con un suministro total de 999806138.27955. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.79K.