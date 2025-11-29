Precio de BNB LION hoy

El precio actual de BNB LION (BNBLION) hoy es --, con una variación del 6.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNBLION a USD es -- por BNBLION.

BNB LION actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 177,127, con un suministro circulante de 94,695.16T BNBLION. Durante las últimas 24 horas, BNBLION cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BNBLION experimentó un cambio de +0.53% en la última hora y de +3.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BNB LION (BNBLION)

Cap de mercado $ 177.13K$ 177.13K $ 177.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 177.13K$ 177.13K $ 177.13K Suministro de Circulación 94,695.16T 94,695.16T 94,695.16T Suministro total 9.46951642718457e+16 9.46951642718457e+16 9.46951642718457e+16

La capitalización de mercado actual de BNB LION es de $ 177.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNBLION es de 94,695.16T, con un suministro total de 9.46951642718457e+16. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 177.13K.