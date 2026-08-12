Precio de BLACK HOLE hoy

El precio actual de BLACK HOLE (BLKH) hoy es $ 0, con una variación del 3.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLKH a USD es $ 0 por BLKH.

BLACK HOLE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 79,327, con un suministro circulante de 530.98M BLKH. Durante las últimas 24 horas, BLKH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00230612, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BLKH experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +2.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 150.02.

Información del mercado de BLACK HOLE (BLKH)

Cap de mercado $ 79.33K$ 79.33K $ 79.33K Volumen (24H) $ 150.02$ 150.02 $ 150.02 Cap. de mercado totalmente diluida $ 149.40K$ 149.40K $ 149.40K Suministro de Circulación 530.98M 530.98M 530.98M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BLACK HOLE es de $ 79.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 150.02. El suministro circulante de BLKH es de 530.98M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 149.40K.