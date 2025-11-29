Precio de BitQuant hoy

El precio actual de BitQuant (SN15) hoy es $ 0.611631, con una variación del 4.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN15 a USD es $ 0.611631 por SN15.

BitQuant actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,022,979, con un suministro circulante de 3.31M SN15. Durante las últimas 24 horas, SN15 cotiza entre $ 0.610766 (bajo) y $ 0.645204 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.422141.

En el corto plazo, SN15 experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +8.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BitQuant (SN15)

Cap de mercado $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Suministro de Circulación 3.31M 3.31M 3.31M Suministro total 3,307,513.904327636 3,307,513.904327636 3,307,513.904327636

La capitalización de mercado actual de BitQuant es de $ 2.02M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SN15 es de 3.31M, con un suministro total de 3307513.904327636. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.02M.