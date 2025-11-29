Precio de BigStrategy Inc hoy

El precio actual de BigStrategy Inc (BSTR) hoy es --, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BSTR a USD es -- por BSTR.

BigStrategy Inc actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,619, con un suministro circulante de 1.00B BSTR. Durante las últimas 24 horas, BSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00318028, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BSTR experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +5.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BigStrategy Inc (BSTR)

Cap de mercado $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BigStrategy Inc es de $ 28.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BSTR es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.62K.