Precio de Belgian Malinois hoy

El precio actual de Belgian Malinois (BELG) hoy es $ 0.731634, con una variación del 6.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BELG a USD es $ 0.731634 por BELG.

Belgian Malinois actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 670,541, con un suministro circulante de 916.50K BELG. Durante las últimas 24 horas, BELG cotiza entre $ 0.678206 (bajo) y $ 0.799975 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.62, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02682373.

En el corto plazo, BELG experimentó un cambio de -7.14% en la última hora y de +24.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 38.50K.

Información del mercado de Belgian Malinois (BELG)

Cap de mercado $ 670.54K$ 670.54K $ 670.54K Volumen (24H) $ 38.50K$ 38.50K $ 38.50K Cap. de mercado totalmente diluida $ 692.49K$ 692.49K $ 692.49K Suministro de Circulación 916.50K 916.50K 916.50K Suministro total 946,496.9363550083 946,496.9363550083 946,496.9363550083

La capitalización de mercado actual de Belgian Malinois es de $ 670.54K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 38.50K. El suministro circulante de BELG es de 916.50K, con un suministro total de 946496.9363550083. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 692.49K.