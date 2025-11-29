Precio de Beavers by CEDEN hoy

El precio actual de Beavers by CEDEN (BEAVER) hoy es --, con una variación del 9.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEAVER a USD es -- por BEAVER.

Beavers by CEDEN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 651,479, con un suministro circulante de 6.70B BEAVER. Durante las últimas 24 horas, BEAVER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BEAVER experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -6.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Beavers by CEDEN (BEAVER)

