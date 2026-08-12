Precio de Basis Cash hoy

El precio actual de Basis Cash (BAC) hoy es $ 0.00200423, con una variación del 0.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAC a USD es $ 0.00200423 por BAC.

Basis Cash actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 109,385, con un suministro circulante de 54.58M BAC. Durante las últimas 24 horas, BAC cotiza entre $ 0.00195719 (bajo) y $ 0.00202027 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,010.99, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00130316.

En el corto plazo, BAC experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -7.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 495.52.

Información del mercado de Basis Cash (BAC)

Cap de mercado $ 109.39K$ 109.39K $ 109.39K Volumen (24H) $ 495.52$ 495.52 $ 495.52 Cap. de mercado totalmente diluida $ 109.39K$ 109.39K $ 109.39K Suministro de Circulación 54.58M 54.58M 54.58M Suministro total 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095

La capitalización de mercado actual de Basis Cash es de $ 109.39K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 495.52. El suministro circulante de BAC es de 54.58M, con un suministro total de 54575249.82699095. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 109.39K.