Precio de BASEDD House hoy

El precio actual de BASEDD House (BASEDD) hoy es --, con una variación del 4.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASEDD a USD es -- por BASEDD.

BASEDD House actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 569,351, con un suministro circulante de 999.88M BASEDD. Durante las últimas 24 horas, BASEDD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00924382, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BASEDD experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de -15.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BASEDD House (BASEDD)

Cap de mercado $ 569.35K$ 569.35K $ 569.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 569.35K$ 569.35K $ 569.35K Suministro de Circulación 999.88M 999.88M 999.88M Suministro total 999,877,954.06868 999,877,954.06868 999,877,954.06868

La capitalización de mercado actual de BASEDD House es de $ 569.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BASEDD es de 999.88M, con un suministro total de 999877954.06868. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 569.35K.