Precio de Backroom hoy

El precio actual de Backroom (ROOM) hoy es $ 0.00176045, con una variación del 13.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROOM a USD es $ 0.00176045 por ROOM.

Backroom actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,365,139, con un suministro circulante de 775.66M ROOM. Durante las últimas 24 horas, ROOM cotiza entre $ 0.00172818 (bajo) y $ 0.00211733 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02455824, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROOM experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de -14.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Backroom (ROOM)

Cap de mercado $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Suministro de Circulación 775.66M 775.66M 775.66M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Backroom es de $ 1.37M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROOM es de 775.66M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.76M.