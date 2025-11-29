Precio de Awoke hoy

El precio actual de Awoke (AWOKE) hoy es $ 0.01760869, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AWOKE a USD es $ 0.01760869 por AWOKE.

Awoke actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,607.5, con un suministro circulante de 999.93K AWOKE. Durante las últimas 24 horas, AWOKE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.33, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01555365.

En el corto plazo, AWOKE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Awoke (AWOKE)

Cap de mercado $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K Suministro de Circulación 999.93K 999.93K 999.93K Suministro total 999,932.35332 999,932.35332 999,932.35332

