Información del precio (USD) de Avocado DAO (AVG)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00450186 $ 0.00450186 $ 0.00450186 24H Mín $ 0.00536537 $ 0.00536537 $ 0.00536537 24H Máx 24H Mín $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 24H Máx $ 0.00536537$ 0.00536537 $ 0.00536537 Máximo Histórico $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Precio más bajo $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 Cambio de Precio (1H) +1.11% Cambio de Precio (1D) -6.77% Cambio de Precio (7D) -15.32% Cambio de Precio (7D) -15.32%

El precio en tiempo real de Avocado DAO (AVG) es de $0.00494597. Durante las últimas 24 horas, AVG se ha operado entre un mínimo de $ 0.00450186 y un máximo de $ 0.00536537, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AVG es de $ 2.69, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00450186.

En términos de rendimiento a corto plazo, AVG ha cambiado en un +1.11% en la última hora, -6.77% en 24 horas y -15.32% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Avocado DAO (AVG)

Cap de mercado $ 730.96K$ 730.96K $ 730.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M Suministro de Circulación 148.45M 148.45M 148.45M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Avocado DAO es de $ 730.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AVG es de 148.45M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.92M.