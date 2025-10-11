Información del precio (USD) de Asterion (ASTERION)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.05% Cambio de Precio (1D) -12.65% Cambio de Precio (7D) -15.25% Cambio de Precio (7D) -15.25%

El precio en tiempo real de Asterion (ASTERION) es de --. Durante las últimas 24 horas, ASTERION se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ASTERION es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ASTERION ha cambiado en un +0.05% en la última hora, -12.65% en 24 horas y -15.25% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Asterion (ASTERION)

Cap de mercado $ 25.59K$ 25.59K $ 25.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.71K$ 26.71K $ 26.71K Suministro de Circulación 95.77B 95.77B 95.77B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Asterion es de $ 25.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ASTERION es de 95.77B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.71K.