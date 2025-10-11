Información del precio (USD) de Ariva (ARV)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.23% Cambio de Precio (1D) -11.34% Cambio de Precio (7D) -24.14% Cambio de Precio (7D) -24.14%

El precio en tiempo real de Ariva (ARV) es de --. Durante las últimas 24 horas, ARV se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ARV es de $ 0.00141842, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ARV ha cambiado en un -0.23% en la última hora, -11.34% en 24 horas y -24.14% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Ariva (ARV)

Cap de mercado $ 336.15K$ 336.15K $ 336.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 433.84K$ 433.84K $ 433.84K Suministro de Circulación 72.55B 72.55B 72.55B Suministro total 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

La capitalización de mercado actual de Ariva es de $ 336.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ARV es de 72.55B, con un suministro total de 93639999939.04. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 433.84K.