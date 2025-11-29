Precio de Aquari hoy

El precio actual de Aquari (AQUARI) hoy es $ 0.02976581, con una variación del 33.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AQUARI a USD es $ 0.02976581 por AQUARI.

Aquari actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,478,624, con un suministro circulante de 118.00M AQUARI. Durante las últimas 24 horas, AQUARI cotiza entre $ 0.02075997 (bajo) y $ 0.03602976 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03602976, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0044817.

En el corto plazo, AQUARI experimentó un cambio de +14.52% en la última hora y de +162.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aquari (AQUARI)

Cap de mercado $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Suministro de Circulación 118.00M 118.00M 118.00M Suministro total 118,000,000.0 118,000,000.0 118,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Aquari es de $ 3.48M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AQUARI es de 118.00M, con un suministro total de 118000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.48M.