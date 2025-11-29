Precio de Anvil hoy

El precio actual de Anvil (ANVL) hoy es $ 0.00052614, con una variación del 13.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANVL a USD es $ 0.00052614 por ANVL.

Anvil actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,223,154, con un suministro circulante de 80.26B ANVL. Durante las últimas 24 horas, ANVL cotiza entre $ 0.00046288 (bajo) y $ 0.00052735 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00929021, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002512.

En el corto plazo, ANVL experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -16.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Anvil (ANVL)

Cap de mercado $ 42.22M$ 42.22M $ 42.22M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 52.61M$ 52.61M $ 52.61M Suministro de Circulación 80.26B 80.26B 80.26B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Anvil es de $ 42.22M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ANVL es de 80.26B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 52.61M.