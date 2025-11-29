Precio de Agentify AI hoy

El precio actual de Agentify AI (AGF) hoy es --, con una variación del 0.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AGF a USD es -- por AGF.

Agentify AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,143, con un suministro circulante de 100.00M AGF. Durante las últimas 24 horas, AGF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04609707, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AGF experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Agentify AI (AGF)

Cap de mercado $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.14K$ 20.14K $ 20.14K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Agentify AI es de $ 20.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AGF es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.14K.