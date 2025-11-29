Precio de Agent Vilady TV hoy

El precio actual de Agent Vilady TV (VILADY) hoy es $ 0.00880393, con una variación del 3.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VILADY a USD es $ 0.00880393 por VILADY.

Agent Vilady TV actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 87,935, con un suministro circulante de 9.98M VILADY. Durante las últimas 24 horas, VILADY cotiza entre $ 0.00875859 (bajo) y $ 0.00916763 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01562303, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00824494.

En el corto plazo, VILADY experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de +4.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Agent Vilady TV (VILADY)

Cap de mercado $ 87.94K$ 87.94K $ 87.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 87.94K$ 87.94K $ 87.94K Suministro de Circulación 9.98M 9.98M 9.98M Suministro total 9,981,862.923620734 9,981,862.923620734 9,981,862.923620734

La capitalización de mercado actual de Agent Vilady TV es de $ 87.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VILADY es de 9.98M, con un suministro total de 9981862.923620734. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 87.94K.