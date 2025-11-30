Precio de Agent DORA hoy

El precio actual de Agent DORA (AD) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AD a USD es -- por AD.

Agent DORA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,750.05, con un suministro circulante de 999.12M AD. Durante las últimas 24 horas, AD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00167666, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AD experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Agent DORA (AD)

Cap de mercado $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Suministro de Circulación 999.12M 999.12M 999.12M Suministro total 999,124,992.606966 999,124,992.606966 999,124,992.606966

La capitalización de mercado actual de Agent DORA es de $ 7.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AD es de 999.12M, con un suministro total de 999124992.606966. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.75K.