Precio de Abuwtiyuw hoy

El precio actual de Abuwtiyuw (ABU) hoy es $ 0.01164667, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABU a USD es $ 0.01164667 por ABU.

Abuwtiyuw actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,646.67, con un suministro circulante de 1.00M ABU. Durante las últimas 24 horas, ABU cotiza entre $ 0.01159123 (bajo) y $ 0.01173919 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.261831, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00714313.

En el corto plazo, ABU experimentó un cambio de -- en la última hora y de -10.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Abuwtiyuw (ABU)

Cap de mercado $ 11.65K$ 11.65K $ 11.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.65K$ 11.65K $ 11.65K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Abuwtiyuw es de $ 11.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ABU es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.65K.