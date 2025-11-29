Precio de ZKWASM hoy

El precio actual de ZKWASM (ZKWASM) hoy es $ 0.011422, con una variación del 16.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZKWASM a USD es $ 0.011422 por ZKWASM.

ZKWASM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ZKWASM. Durante las últimas 24 horas, ZKWASM cotiza entre $ 0.009566 (bajo) y $ 0.013361 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ZKWASM experimentó un cambio de -0.77% en la última hora y de +43.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 86.17K.

Información del mercado de ZKWASM (ZKWASM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 86.17K$ 86.17K $ 86.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.42M$ 11.42M $ 11.42M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de ZKWASM es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 86.17K. El suministro circulante de ZKWASM es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.42M.