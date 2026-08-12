Precio de XP8 hoy

El precio actual de XP8 (XP8) hoy es € 0,00084, con una variación del 5,00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XP8 a EUR es € 0,00084 por XP8.

XP8 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XP8. Durante las últimas 24 horas, XP8 cotiza entre € 0,0008 (bajo) y € 0,00088 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XP8 experimentó un cambio de %0,00 en la última hora y de +%5,00 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 29,81.

Información del mercado de XP8 (XP8)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 29,81€ 29,81 € 29,81 Cap. de mercado totalmente diluida € 22,85K€ 22,85K € 22,85K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 27.196.758 27.196.758 27.196.758 Blockchain pública TONCOIN

La capitalización de mercado actual de XP8 es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 29,81. El suministro circulante de XP8 es de --, con un suministro total de 27196758. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 22,85K.