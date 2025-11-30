Tokenómica de xMoney (XMN)
Tokenómica y análisis de precio de xMoney (XMN)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de xMoney (XMN), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de xMoney (XMN)
xMoney (XMN) es un token multifuncional compatible con MiCA, diseñado para servir de puente entre las finanzas tradicionales y la innovación blockchain. XMN está integrado directamente en la infraestructura de pagos licenciada y regulada de xMoney, lo que permite a comercios y consumidores transaccionar con rapidez, confianza y claridad regulatoria. xMoney ofrece un ecosistema unificado de pagos en fiat y cripto, emisión de tarjetas, liquidación con stablecoin y soluciones on/off‑ramp. Al integrar XMN como token de utilidad central, la plataforma proporciona beneficios tangibles tanto para comerciantes como para usuarios. Los comerciantes pueden acceder a tarifas de transacción más bajas, pagos con lealtad integrada y opciones de liquidación basadas en tokens, mientras que los consumidores ganan recompensas y participan en la gobernanza. A diferencia de la mayoría de los tokens utilitarios, XMN tiene adopción en el mundo real desde el primer día. Está integrado en la pasarela de pagos regulada y en los servicios de xMoney que ya son usados por empresas en toda Europa. Su diseño sigue el marco MiCA de la UE, asegurando cumplimiento y transparencia, y estableciendo credibilidad frente a exchanges, instituciones y comercios en todo el mundo.
Tokenómica de xMoney (XMN): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de xMoney (XMN) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens XMN que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens XMN que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de XMN ¡explora el precio en vivo del token XMN!
Historial de precios de xMoney (XMN)
Analizar el historial de precios de XMN ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de XMN
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse XMN? Nuestra página de predicción de precios de XMN combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
