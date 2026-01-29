Precio de Warplet hoy

El precio actual de Warplet (WARP) hoy es $ 0.000002667, con una variación del 10.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WARP a USD es $ 0.000002667 por WARP.

Warplet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WARP. Durante las últimas 24 horas, WARP cotiza entre $ 0.000002568 (bajo) y $ 0.000003229 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WARP experimentó un cambio de -0.49% en la última hora y de -18.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.99K.

Información del mercado de Warplet (WARP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.99K$ 55.99K $ 55.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Warplet es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.99K. El suministro circulante de WARP es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.