ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesGOLDEarnEvent Center
More
ICP Zero-Fee Gala
El precio actual de Warplet hoy es 0.000002667 USD. La capitalización de mercado de WARP es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WARP a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Warplet hoy es 0.000002667 USD. La capitalización de mercado de WARP es -- USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WARP a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de WARP

Info. de precios de WARP

¿Qué es WARP?

Tokenomía de WARP

Pronóstico de precios de WARP

Historial de WARP

Guía de compra de WARP

Conversor de moneda fiat a WARP

Spot de WARP

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Warplet

Precio de Warplet(WARP)

Precio en vivo de 1 WARP en USD:

$0.000002664
$0.000002664$0.000002664
-10.09%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Warplet (WARP)
Última actualización de la página: 2026-01-29 19:49:11 (UTC+8)

Precio de Warplet hoy

El precio actual de Warplet (WARP) hoy es $ 0.000002667, con una variación del 10.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WARP a USD es $ 0.000002667 por WARP.

Warplet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WARP. Durante las últimas 24 horas, WARP cotiza entre $ 0.000002568 (bajo) y $ 0.000003229 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WARP experimentó un cambio de -0.49% en la última hora y de -18.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.99K.

Información del mercado de Warplet (WARP)

--
----

$ 55.99K
$ 55.99K$ 55.99K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

La capitalización de mercado actual de Warplet es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.99K. El suministro circulante de WARP es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de Warplet USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.000002568
$ 0.000002568$ 0.000002568
24H Mín
$ 0.000003229
$ 0.000003229$ 0.000003229
24H Máx

$ 0.000002568
$ 0.000002568$ 0.000002568

$ 0.000003229
$ 0.000003229$ 0.000003229

--
----

--
----

-0.49%

-10.09%

-18.12%

-18.12%

Historial de precios de Warplet (WARP) en USD

Siga los cambios de precios de Warplet para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00000029896-10.09%
30 Días$ -0.000002218-45.41%
60 Días$ -0.000005348-66.73%
90 Días$ -0.000029273-91.65%
Cambio de precio de Warplet hoy

Hoy, WARP registró un cambio de $ -0.00000029896 (-10.09%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Warplet en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.000002218 (-45.41%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Warplet en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, WARP experimentó un cambio de $ -0.000005348 (-66.73%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Warplet en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.000029273 (-91.65%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Warplet (WARP)?

Consulta la página Historial de precios de Warplet ahora.

Análisis de IA sobre Warplet

Información basada en IA que analiza los últimos movimientos del precio de Warplet, las tendencias del volumen de trading y los indicadores de sentimiento del mercado, que brindan actualizaciones en tiempo real para identificar oportunidades de trading y respaldar la toma de decisiones informadas.

¿Qué factores influyen en los precios de Warplet?

Los precios de Warplet (WARP) están influenciados por la dinámica de la oferta y la demanda del mercado, el volumen de operaciones en las bolsas, el sentimiento general del mercado de criptomonedas, los movimientos del precio de Bitcoin, las actualizaciones sobre el desarrollo del proyecto, las asociaciones y las tasas de adopción, las noticias regulatorias que afectan a los mercados de criptomonedas, la especulación de los inversores, los niveles de liquidez y factores económicos más amplios que impactan a los activos de riesgo.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Warplet hoy?

La gente quiere saber el precio de Warplet (WARP) hoy por varias razones clave: tomar decisiones informadas en el comercio, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, identificar tendencias del mercado, programar órdenes de compra/venta, evaluar ganancias y pérdidas y mantenerse actualizado sobre la volatilidad del mercado para realizar inversiones estratégicas.

Predicción de precios para Warplet

Predicción del precio de Warplet (WARP) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de WARP en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Warplet (WARP) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Warplet podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Warplet en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de WARP para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Warplet.

Cómo comprar e invertir Warplet en España

¿Listo para empezar con Warplet? Comprar WARP es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Warplet. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Warplet (WARP).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Warplet instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Warplet (WARP)

¿Qué puedes hacer con Warplet?

Poseer Warplet te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Warplet (WARP) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Warplet (WARP)

WARP es la mascota de Farcaster, que combina la cultura meme Clanker con identidad comunitaria y presencia en chats.

Warplet Recurso

Para conocer Warplet más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Warplet

Última actualización de la página: 2026-01-29 19:49:11 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Warplet (WARP)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
01-27 12:55:50Actualizaciones de la Industria
El ETF spot de Ethereum de EE.UU. termina racha de 4 días de salidas netas con entrada neta de $117 millones
01-27 09:28:11Actualizaciones de la Industria
El Índice de Miedo Cripto Sube a 29, Sale de la Zona de "Miedo Extremo"
01-27 09:23:45Actualizaciones de la Industria
La plata spot vuelve a $110/oz, el oro spot supera los $5,070/oz
01-26 23:16:49Actualizaciones de la Industria
El Senado de EE.UU. reprograma la reunión de revisión de la Ley CLARITY para este jueves
01-26 12:27:36Actualizaciones de la Industria
Las ganancias de Bitcoin del mes han sido completamente borradas, cayendo aproximadamente un 10,9% desde su máximo mensual
01-26 07:56:31Actualizaciones de la Industria
En las últimas 12 horas, las liquidaciones en la red totalizaron $583 millones, principalmente posiciones long

Warplet Noticias Destacadas

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero

January 29, 2026
Sumar colágeno en tiempo récord: el superalimento ideal para lograrlo

Sumar colágeno en tiempo récord: el superalimento ideal para lograrlo

January 29, 2026
¿Por qué el jugo de naranja tiene mal sabor si lo tomás después de lavarte los dientes?

¿Por qué el jugo de naranja tiene mal sabor si lo tomás después de lavarte los dientes?

January 29, 2026
Ver Más

Explorar más sobre Warplet

WARP USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de WARP con apalancamiento. Explora el trading de futuros WARPUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Warplet (WARP) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Warplet en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WARP/USDT
$0.000002664
$0.000002664$0.000002664
-10.27%
0.00% (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

XYZVerse

XYZVerse

XYZ

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Moonbirds

Moonbirds

BIRB

$0.2755
$0.2755$0.2755

-10.84%

USAT

USAT

USAT

$1.0017
$1.0017$1.0017

0.00%

MWX AI

MWX AI

MWXT

$0.2656
$0.2656$0.2656

-2.02%

clawd.atg.eth

clawd.atg.eth

CLAWDONBASE

$0.00019344
$0.00019344$0.00019344

-37.60%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

BULLA

BULLA

BULLA

$0.07650
$0.07650$0.07650

+125.59%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000006844
$0.00000000006844$0.00000000006844

+95.54%

Sentient

Sentient

SENT

$0.03660
$0.03660$0.03660

+47.81%

The White Whale

The White Whale

WHITEWHALE

$0.08963
$0.08963$0.08963

+30.38%

Kryon

Kryon

KRYON

$0.00003613
$0.00003613$0.00003613

+26.99%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de WARP a USD

Monto

WARP
WARP
USD
USD

1 WARP = 0.000002667 USD