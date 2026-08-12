Precio de CRYPGPT hoy

El precio actual de CRYPGPT (CRYPGPT) hoy es € 0.05216, con una variación del 0.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRYPGPT a EUR es € 0.05216 por CRYPGPT.

CRYPGPT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CRYPGPT. Durante las últimas 24 horas, CRYPGPT cotiza entre € 0.05212 (bajo) y € 0.05248 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CRYPGPT experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -0.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 24.12K.

Información del mercado de CRYPGPT (CRYPGPT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 24.12K€ 24.12K € 24.12K Cap. de mercado totalmente diluida € 44.34M€ 44.34M € 44.34M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de CRYPGPT es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 24.12K. El suministro circulante de CRYPGPT es de --, con un suministro total de 850000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 44.34M.