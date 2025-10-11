Más información de VELVET
Info. de precios de VELVET
Whitepaper de VELVET
Sitio web oficial de VELVET
Tokenomía de VELVET
Pronóstico de precios de VELVET
Historial de VELVET
Guía de compra de VELVET
Conversor de moneda fiat a VELVET
Spot de VELVET
Futuros Coin-M de VELVET
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Tokenómica de Velvet (VELVET)
Tokenómica y análisis de precio de Velvet (VELVET)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Velvet (VELVET), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Velvet (VELVET)
Velvet es un sistema operativo DeFAI que simplifica la investigación, el trading y la gestión de portafolios on-chain. La aplicación Velvet está activa en BNB Chain, Base, Solana, Ethereum y Sonic, con más de 100,000 usuarios que ya están operando y ejecutando estrategias DeFi. Integra un copiloto de inteligencia artificial multiagente, diseñado para ayudar a descubrir, analizar y ejecutar nuevas oportunidades mediante lenguaje natural. Además, la infraestructura de Velvet permite a otros crear estrategias DeFi tokenizadas y gestionarlas a través de una interfaz gráfica o APIs, con más de 10,000 bovedas creadas por KOLs, traders y fondos de cobertura de criptoactivos.
Tokenómica de Velvet (VELVET): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Velvet (VELVET) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens VELVET que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens VELVET que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de VELVET ¡explora el precio en vivo del token VELVET!
Cómo comprar VELVET
¿Interesado en agregar Velvet (VELVET) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar VELVET, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de Velvet (VELVET)
Analizar el historial de precios de VELVET ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de VELVET
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse VELVET? Nuestra página de predicción de precios de VELVET combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad
Comprar Velvet (VELVET)
Monto
1 VELVET = 0.18373 USD