Precio de Vameon hoy

El precio actual de Vameon (VAMEON) hoy es $ 0.00001484, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VAMEON a USD es $ 0.00001484 por VAMEON.

Vameon actualmente está en el puesto #1482 por capitalización de mercado en $ 3.70M, con un suministro circulante de 249.41B VAMEON. Durante las últimas 24 horas, VAMEON cotiza entre $ 0.00001478 (bajo) y $ 0.00001516 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000941194040872492, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000004946453995299.

En el corto plazo, VAMEON experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de -13.78% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 70.03K.

Información del mercado de Vameon (VAMEON)

Puesto No.1482 Cap de mercado $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Volumen (24H) $ 70.03K$ 70.03K $ 70.03K Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.84M$ 14.84M $ 14.84M Suministro de Circulación 249.41B 249.41B 249.41B Suministro máx. 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Tasa de circulación 24.94% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Vameon es de $ 3.70M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 70.03K. El suministro circulante de VAMEON es de 249.41B, con un suministro total de 1000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.84M.