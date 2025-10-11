El precio en vivo de Uranus hoy es de 0.13956 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de URANUS en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de URANUS en MEXC ahora.El precio en vivo de Uranus hoy es de 0.13956 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de URANUS en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de URANUS en MEXC ahora.

Logo de Uranus

Precio de Uranus(URANUS)

Precio en vivo de 1 URANUS en USD:

$0.13956
-22.00%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Uranus (URANUS)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:12:30 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Uranus (URANUS)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.1199
24H Mín
$ 0.2052
24H Máx

$ 0.1199
$ 0.2052
--
--
-2.70%

-22.00%

-29.13%

-29.13%

El precio en tiempo real de Uranus (URANUS) es de $ 0.13956. Durante las últimas 24 horas, URANUS se ha operado entre un mínimo de $ 0.1199 y un máximo de $ 0.2052, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de URANUS es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, URANUS ha cambiado en un -2.70% en la última hora, -22.00% en 24 horas y -29.13% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Uranus (URANUS)

--
$ 156.47K
$ 156.47K$ 156.47K

$ 0.00
--
--
SOL

La capitalización de mercado actual de Uranus es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 156.47K. El suministro circulante de URANUS es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de Uranus (URANUS) en USD

Siga los cambios de precios de Uranus para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0393631-22.00%
30 Días$ -0.15969-53.37%
60 Días$ -0.28082-66.81%
90 Días$ +0.01265+9.96%
Cambio de precio de Uranus hoy

Hoy, URANUS registró un cambio de $ -0.0393631 (-22.00%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Uranus en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.15969 (-53.37%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Uranus en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, URANUS experimentó un cambio de $ -0.28082 (-66.81%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Uranus en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.01265 (+9.96%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Uranus (URANUS)?

Consulta la página Historial de precios de Uranus ahora.

Qué es Uranus (URANUS)

Uranus es una memecoin con temática planetaria lanzado por @jup_studio, similar en concepto a Jupiter y Meteora.

Uranus está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Uranus de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de URANUS para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Uranus en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Uranus sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Uranus (USD)

¿Cuánto valdrá Uranus (URANUS) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Uranus (URANUS) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Uranus.

¡Consulta la predicción del precio de Uranus ahora!

Tokenómica de Uranus (URANUS)

Entender la tokenómica de Uranus (URANUS) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de URANUS!

Cómo comprar Uranus (URANUS)

¿Buscas cómo comprar Uranus? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Uranus en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

URANUS a monedas locales

1 Uranus (URANUS) en VND
3,672.5214
1 Uranus (URANUS) en AUD
A$0.2149224
1 Uranus (URANUS) en GBP
0.1032744
1 Uranus (URANUS) en EUR
0.1200216
1 Uranus (URANUS) en USD
$0.13956
1 Uranus (URANUS) en MYR
RM0.5889432
1 Uranus (URANUS) en TRY
5.8391904
1 Uranus (URANUS) en JPY
¥21.07356
1 Uranus (URANUS) en ARS
ARS$197.3964552
1 Uranus (URANUS) en RUB
11.3406456
1 Uranus (URANUS) en INR
12.38595
1 Uranus (URANUS) en IDR
Rp2,325.9990696
1 Uranus (URANUS) en KRW
199.3712292
1 Uranus (URANUS) en PHP
8.1391392
1 Uranus (URANUS) en EGP
￡E.6.6374736
1 Uranus (URANUS) en BRL
R$0.7689756
1 Uranus (URANUS) en CAD
C$0.195384
1 Uranus (URANUS) en BDT
16.9202544
1 Uranus (URANUS) en NGN
204.0339288
1 Uranus (URANUS) en COP
$540.9289776
1 Uranus (URANUS) en ZAR
R.2.4423
1 Uranus (URANUS) en UAH
5.784762
1 Uranus (URANUS) en TZS
T.Sh.342.0587688
1 Uranus (URANUS) en VES
Bs26.37684
1 Uranus (URANUS) en CLP
$133.2798
1 Uranus (URANUS) en PKR
Rs39.3447552
1 Uranus (URANUS) en KZT
74.790204
1 Uranus (URANUS) en THB
฿4.5580296
1 Uranus (URANUS) en TWD
NT$4.2872832
1 Uranus (URANUS) en AED
د.إ0.5121852
1 Uranus (URANUS) en CHF
Fr0.1102524
1 Uranus (URANUS) en HKD
HK$1.0857768
1 Uranus (URANUS) en AMD
֏53.144448
1 Uranus (URANUS) en MAD
.د.م1.2727872
1 Uranus (URANUS) en MXN
$2.5944204
1 Uranus (URANUS) en SAR
ريال0.52335
1 Uranus (URANUS) en ETB
Br20.48043
1 Uranus (URANUS) en KES
KSh17.9627676
1 Uranus (URANUS) en JOD
د.أ0.09894804
1 Uranus (URANUS) en PLN
0.5107896
1 Uranus (URANUS) en RON
лв0.6112728
1 Uranus (URANUS) en SEK
kr1.3272156
1 Uranus (URANUS) en BGN
лв0.2344608
1 Uranus (URANUS) en HUF
Ft47.1796536
1 Uranus (URANUS) en CZK
2.9195952
1 Uranus (URANUS) en KWD
د.ك0.0425658
1 Uranus (URANUS) en ILS
0.4563612
1 Uranus (URANUS) en BOB
Bs0.9615684
1 Uranus (URANUS) en AZN
0.237252
1 Uranus (URANUS) en TJS
SM1.2867432
1 Uranus (URANUS) en GEL
0.376812
1 Uranus (URANUS) en AOA
Kz127.9193004
1 Uranus (URANUS) en BHD
.د.ب0.052335
1 Uranus (URANUS) en BMD
$0.13956
1 Uranus (URANUS) en DKK
kr0.8959752
1 Uranus (URANUS) en HNL
L3.6480984
1 Uranus (URANUS) en MUR
6.3471888
1 Uranus (URANUS) en NAD
$2.3948496
1 Uranus (URANUS) en NOK
kr1.4123472
1 Uranus (URANUS) en NZD
$0.2428344
1 Uranus (URANUS) en PAB
B/.0.13956
1 Uranus (URANUS) en PGK
K0.5917344
1 Uranus (URANUS) en QAR
ر.ق0.5066028
1 Uranus (URANUS) en RSD
дин.14.074626
1 Uranus (URANUS) en UZS
soʻm1,681.4453964
1 Uranus (URANUS) en ALL
L11.61837
1 Uranus (URANUS) en ANG
ƒ0.2498124
1 Uranus (URANUS) en AWG
ƒ0.2498124
1 Uranus (URANUS) en BBD
$0.27912
1 Uranus (URANUS) en BAM
KM0.2344608
1 Uranus (URANUS) en BIF
Fr412.81848
1 Uranus (URANUS) en BND
$0.1800324
1 Uranus (URANUS) en BSD
$0.13956
1 Uranus (URANUS) en JMD
$22.3393692
1 Uranus (URANUS) en KHR
560.4813336
1 Uranus (URANUS) en KMF
Fr59.17344
1 Uranus (URANUS) en LAK
3,033.9129828
1 Uranus (URANUS) en LKR
Rs42.0480324
1 Uranus (URANUS) en MDL
L2.358564
1 Uranus (URANUS) en MGA
Ar623.0349168
1 Uranus (URANUS) en MOP
P1.1122932
1 Uranus (URANUS) en MVR
2.135268
1 Uranus (URANUS) en MWK
MK241.0354716
1 Uranus (URANUS) en MZN
MT8.917884
1 Uranus (URANUS) en NPR
Rs19.733784
1 Uranus (URANUS) en PYG
975.94308
1 Uranus (URANUS) en RWF
Fr201.94332
1 Uranus (URANUS) en SBD
$1.1485788
1 Uranus (URANUS) en SCR
1.9873344
1 Uranus (URANUS) en SRD
$5.3549172
1 Uranus (URANUS) en SVC
$1.2155676
1 Uranus (URANUS) en SZL
L2.393454
1 Uranus (URANUS) en TMT
m0.48846
1 Uranus (URANUS) en TND
د.ت0.40905036
1 Uranus (URANUS) en TTD
$0.9434256
1 Uranus (URANUS) en UGX
Sh476.17872
1 Uranus (URANUS) en XAF
Fr78.71184
1 Uranus (URANUS) en XCD
$0.376812
1 Uranus (URANUS) en XOF
Fr78.71184
1 Uranus (URANUS) en XPF
Fr14.23512
1 Uranus (URANUS) en BWP
P1.9719828
1 Uranus (URANUS) en BZD
$0.27912
1 Uranus (URANUS) en CVE
$13.237266
1 Uranus (URANUS) en DJF
Fr24.70212
1 Uranus (URANUS) en DOP
$8.7601812
1 Uranus (URANUS) en DZD
د.ج18.1623384
1 Uranus (URANUS) en FJD
$0.3168012
1 Uranus (URANUS) en GNF
Fr1,203.0072
1 Uranus (URANUS) en GTQ
Q1.0634472
1 Uranus (URANUS) en GYD
$29.0675568
1 Uranus (URANUS) en ISK
kr16.88676

Uranus Recurso

Para conocer Uranus más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Uranus

¿Cuánto vale Uranus (URANUS) hoy?
El precio en vivo de URANUS en USD es de 0.13956 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de URANUS en USD?
El precio actual de URANUS en USD es de $ 0.13956. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Uranus?
La capitalización de mercado de URANUS es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de URANUS?
El suministro circulante de URANUS es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de URANUS?
URANUS alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de URANUS?
URANUS vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de URANUS?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para URANUS es de $ 156.47K USD.
¿URANUS subirá más este año?
El precio de URANUS podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de URANUS para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:12:30 (UTC+8)

Aviso legal

