¿De qué trata Trader?

El token Trader fue desarrollado para permitir una autovaloración semiautomática. El proceso de apreciación del token ocurre de la siguiente manera: se cobran comisiones de transacción por todos los movimientos del token. Estas comisiones se utilizan principalmente para comprar activos con el objetivo de obtener ganancias a corto, mediano y largo plazo, las cuales serán reinvertidas en el proyecto.

¿Qué hace que Trader sea único?

Una parte de las ganancias obtenidas de las inversiones del proyecto se utilizará para comprar el propio token Trader, el cual será enviado a una billetera de quema/destrucción, lo que hará que el token sea más escaso.

¿Para qué puede usarse Trader?

Para optimizar las ganancias que el proyecto puede ofrecer a los inversores, se recomienda un enfoque de inversión a largo plazo, idealmente durante un ciclo completo del mercado de criptoactivos, que dura aproximadamente cuatro años.

¿Cuál es el precio actual de Trader?

El precio en vivo de Trader (TDE) es €0.5075990543613960000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado Trader en el mercado?

Trader ocupa actualmente el puesto #3654 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €476075.5538279310000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de TDE?

La oferta circulante de TDE es de 937897.387011728 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Trader?

Durante las últimas 24 horas, Trader cotizó dentro de un rango de €0.487536786553635000 (mínimo de 24 horas) y €0.5470353708893460000 (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre Trader y su máximo histórico y su mínimo histórico?

Trader alcanzó un máximo histórico de €4.386544926975000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.1764983844918405000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de TDE hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Trader?

El movimiento actual del precio de 3.61% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con BNB Chain Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.