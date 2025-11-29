Precio de iShares 20 Year ETF hoy

El precio actual de iShares 20 Year ETF (TLTON) hoy es $ 91.72, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TLTON a USD es $ 91.72 por TLTON.

iShares 20 Year ETF actualmente está en el puesto #795 por capitalización de mercado en $ 18.24M, con un suministro circulante de 198.86K TLTON. Durante las últimas 24 horas, TLTON cotiza entre $ 91.48 (bajo) y $ 92 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 95.25413241837782, mientras que el mínimo histórico fue $ 84.5322239041991.

En el corto plazo, TLTON experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +0.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.40K.

Información del mercado de iShares 20 Year ETF (TLTON)

Puesto No.795 Cap de mercado $ 18.24M$ 18.24M $ 18.24M Volumen (24H) $ 55.40K$ 55.40K $ 55.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.24M$ 18.24M $ 18.24M Suministro de Circulación 198.86K 198.86K 198.86K Suministro total 198,864.36481984 198,864.36481984 198,864.36481984 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de iShares 20 Year ETF es de $ 18.24M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.40K. El suministro circulante de TLTON es de 198.86K, con un suministro total de 198864.36481984. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.24M.