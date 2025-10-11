El precio en vivo de TICS hoy es de 0.01496 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de TICS en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de TICS en MEXC ahora.El precio en vivo de TICS hoy es de 0.01496 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de TICS en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de TICS en MEXC ahora.

Precio de TICS(TICS)

Precio en vivo de 1 TICS en USD:

$0.01496
$0.01496
-24.36%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de TICS (TICS)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:11:35 (UTC+8)

Información del precio (USD) de TICS (TICS)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.013
$ 0.013
24H Mín
$ 0.0298
$ 0.0298
24H Máx

$ 0.013
$ 0.013

$ 0.0298
$ 0.0298

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374

-11.12%

-24.36%

-47.75%

-47.75%

El precio en tiempo real de TICS (TICS) es de $ 0.01496. Durante las últimas 24 horas, TICS se ha operado entre un mínimo de $ 0.013 y un máximo de $ 0.0298, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TICS es de $ 2.5719853250516347, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.030720054210987374.

En términos de rendimiento a corto plazo, TICS ha cambiado en un -11.12% en la última hora, -24.36% en 24 horas y -47.75% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de TICS (TICS)

No.3921

$ 1.23M
$ 1.23M

$ 179.42K
$ 179.42K

$ 20.37M
$ 20.37M

82.26M
82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

La capitalización de mercado actual de TICS es de $ 1.23M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 179.42K. El suministro circulante de TICS es de 82.26M, con un suministro total de 1361867964. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.37M.

Historial de precios de TICS (TICS) en USD

Siga los cambios de precios de TICS para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0048179-24.36%
30 Días$ -0.01584-51.43%
60 Días$ -0.03004-66.76%
90 Días$ -1.53324-99.04%
Cambio de precio de TICS hoy

Hoy, TICS registró un cambio de $ -0.0048179 (-24.36%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de TICS en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.01584 (-51.43%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de TICS en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, TICS experimentó un cambio de $ -0.03004 (-66.76%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de TICS en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -1.53324 (-99.04%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de TICS (TICS)?

Consulta la página Historial de precios de TICS ahora.

Qué es TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en TICS de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de TICS para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre TICS en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de TICS sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de TICS (USD)

¿Cuánto valdrá TICS (TICS) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos TICS (TICS) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre TICS.

¡Consulta la predicción del precio de TICS ahora!

Tokenómica de TICS (TICS)

Entender la tokenómica de TICS (TICS) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de TICS!

Cómo comprar TICS (TICS)

¿Buscas cómo comprar TICS? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir TICS en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

TICS a monedas locales

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre TICS

¿Cuánto vale TICS (TICS) hoy?
El precio en vivo de TICS en USD es de 0.01496 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de TICS en USD?
El precio actual de TICS en USD es de $ 0.01496. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de TICS?
La capitalización de mercado de TICS es de $ 1.23M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de TICS?
El suministro circulante de TICS es de 82.26M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de TICS?
TICS alcanzó un precio ATH de 2.5719853250516347 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de TICS?
TICS vio un precio ATL de 0.030720054210987374 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de TICS?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para TICS es de $ 179.42K USD.
¿TICS subirá más este año?
El precio de TICS podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de TICS para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:11:35 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

$0.01496
