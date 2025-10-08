Precio de StrikeBit AI(STRIKE)
El precio en tiempo real de StrikeBit AI (STRIKE) es de $ 0.0182. Durante las últimas 24 horas, STRIKE se ha operado entre un mínimo de $ 0.01721 y un máximo de $ 0.02308, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de STRIKE es de $ 0.04711552179324889, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.015066798634130362.
En términos de rendimiento a corto plazo, STRIKE ha cambiado en un -0.06% en la última hora, -0.05% en 24 horas y +82.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.
La capitalización de mercado actual de StrikeBit AI es de $ 3.82M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 99.98K. El suministro circulante de STRIKE es de 209.90M, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.40M.
Siga los cambios de precios de StrikeBit AI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ -0.0000091
|-0.05%
|30 Días
|$ +0.0082
|+82.00%
|60 Días
|$ +0.0082
|+82.00%
|90 Días
|$ +0.0082
|+82.00%
Hoy, STRIKE registró un cambio de $ -0.0000091 (-0.05%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.0082 (+82.00%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, STRIKE experimentó un cambio de $ +0.0082 (+82.00%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.0082 (+82.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
Strikebit está redefiniendo el trading de criptomonedas con el poder de los agentes de IA. La plataforma permite a los usuarios lanzar agentes personalizables impulsados por IA que ejecutan estrategias de mercado, analizan tendencias y desbloquean oportunidades rentables. Desde opciones e ideas comerciales perpetuas hasta un mercado de predicción diseñado para apuestas estratégicas, Strikebit ofrece un ecosistema integral para los comerciantes. Ya sea que use sus agentes para estrategias avanzadas o los intercambie por su valor, StrikeBit pone en sus manos el futuro del comercio impulsado por IA.
StrikeBit AI está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en StrikeBit AI de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.
Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de STRIKE para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre StrikeBit AI en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.
Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de StrikeBit AI sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.
Entender la tokenómica de StrikeBit AI (STRIKE) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de STRIKE!
¿Buscas cómo comprar StrikeBit AI? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir StrikeBit AI en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.
Para conocer StrikeBit AI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|10-07 15:18:00
|Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo y Codicia de Criptomonedas actualmente en 70, sentimiento del mercado en estado de "Codicia"
|10-07 12:23:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin superó brevemente los $126,000 hoy, creando un nuevo máximo histórico
|10-07 07:38:00
|Actualizaciones de la Industria
Datos: El volumen de trading mensual de Perp DEX supera el billón de dólares por primera vez en septiembre
|10-06 20:37:00
|Actualizaciones de la Industria
2
|10-06 18:13:00
|Actualizaciones de la Industria
El suministro de Bitcoin en plataformas de trading alcanza su punto más bajo en casi 6 años
|10-05 21:29:00
|Actualizaciones de la Industria
La capitalización total del mercado cripto supera los $4.15 billones, alcanzando un nuevo máximo histórico
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.
