Precio de StrikeBit AI(STRIKE)

Precio en vivo de 1 STRIKE en USD:

$0.0182
$0.0182$0.0182
-0.05%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de StrikeBit AI (STRIKE)
Información del precio (USD) de StrikeBit AI (STRIKE)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.01721
$ 0.01721$ 0.01721
24H Mín
$ 0.02308
$ 0.02308$ 0.02308
24H Máx

$ 0.01721
$ 0.01721$ 0.01721

$ 0.02308
$ 0.02308$ 0.02308

$ 0.04711552179324889
$ 0.04711552179324889$ 0.04711552179324889

$ 0.015066798634130362
$ 0.015066798634130362$ 0.015066798634130362

-0.06%

-0.05%

+82.00%

+82.00%

El precio en tiempo real de StrikeBit AI (STRIKE) es de $ 0.0182. Durante las últimas 24 horas, STRIKE se ha operado entre un mínimo de $ 0.01721 y un máximo de $ 0.02308, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de STRIKE es de $ 0.04711552179324889, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.015066798634130362.

En términos de rendimiento a corto plazo, STRIKE ha cambiado en un -0.06% en la última hora, -0.05% en 24 horas y +82.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de StrikeBit AI (STRIKE)

No.1613

$ 3.82M
$ 3.82M$ 3.82M

$ 99.98K
$ 99.98K$ 99.98K

$ 36.40M
$ 36.40M$ 36.40M

209.90M
209.90M 209.90M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

10.49%

BSC

La capitalización de mercado actual de StrikeBit AI es de $ 3.82M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 99.98K. El suministro circulante de STRIKE es de 209.90M, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.40M.

Historial de precios de StrikeBit AI (STRIKE) en USD

Siga los cambios de precios de StrikeBit AI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0000091-0.05%
30 Días$ +0.0082+82.00%
60 Días$ +0.0082+82.00%
90 Días$ +0.0082+82.00%
Cambio de precio de StrikeBit AI hoy

Hoy, STRIKE registró un cambio de $ -0.0000091 (-0.05%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de StrikeBit AI en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.0082 (+82.00%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de StrikeBit AI en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, STRIKE experimentó un cambio de $ +0.0082 (+82.00%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de StrikeBit AI en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.0082 (+82.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de StrikeBit AI (STRIKE)?

Consulta la página Historial de precios de StrikeBit AI ahora.

Qué es StrikeBit AI (STRIKE)

Strikebit está redefiniendo el trading de criptomonedas con el poder de los agentes de IA. La plataforma permite a los usuarios lanzar agentes personalizables impulsados por IA que ejecutan estrategias de mercado, analizan tendencias y desbloquean oportunidades rentables. Desde opciones e ideas comerciales perpetuas hasta un mercado de predicción diseñado para apuestas estratégicas, Strikebit ofrece un ecosistema integral para los comerciantes. Ya sea que use sus agentes para estrategias avanzadas o los intercambie por su valor, StrikeBit pone en sus manos el futuro del comercio impulsado por IA.

StrikeBit AI está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en StrikeBit AI de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de STRIKE para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre StrikeBit AI en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de StrikeBit AI sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de StrikeBit AI (USD)

¿Cuánto valdrá StrikeBit AI (STRIKE) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos StrikeBit AI (STRIKE) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre StrikeBit AI.

¡Consulta la predicción del precio de StrikeBit AI ahora!

Tokenómica de StrikeBit AI (STRIKE)

Entender la tokenómica de StrikeBit AI (STRIKE) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de STRIKE!

Cómo comprar StrikeBit AI (STRIKE)

¿Buscas cómo comprar StrikeBit AI? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir StrikeBit AI en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

STRIKE a monedas locales

StrikeBit AI Recurso

Para conocer StrikeBit AI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial StrikeBit AI
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre StrikeBit AI

¿Cuánto vale StrikeBit AI (STRIKE) hoy?
El precio en vivo de STRIKE en USD es de 0.0182 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de STRIKE en USD?
El precio actual de STRIKE en USD es de $ 0.0182. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de StrikeBit AI?
La capitalización de mercado de STRIKE es de $ 3.82M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de STRIKE?
El suministro circulante de STRIKE es de 209.90M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de STRIKE?
STRIKE alcanzó un precio ATH de 0.04711552179324889 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de STRIKE?
STRIKE vio un precio ATL de 0.015066798634130362 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de STRIKE?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para STRIKE es de $ 99.98K USD.
¿STRIKE subirá más este año?
El precio de STRIKE podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de STRIKE para obtener un análisis más detallado.
