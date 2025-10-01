STRIKE

Strikebit está redefiniendo el trading de criptomonedas con el poder de los agentes de IA. La plataforma permite a los usuarios lanzar agentes personalizables impulsados por IA que ejecutan estrategias de mercado, analizan tendencias y desbloquean oportunidades rentables. Desde opciones e ideas comerciales perpetuas hasta un mercado de predicción diseñado para apuestas estratégicas, Strikebit ofrece un ecosistema integral para los comerciantes. Ya sea que use sus agentes para estrategias avanzadas o los intercambie por su valor, StrikeBit pone en sus manos el futuro del comercio impulsado por IA.

NombreSTRIKE

PuestoNo.1664

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)1.45%

Suministro de circulación209,900,000

Suministro máx.2,000,000,000

Suministro total2,000,000,000

Tasa de circulación0.1049%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.04711552179324889,2025-10-01

Precio más bajo0.014020126946123103,2025-10-11

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

Loading...