El precio en vivo de LETSTOP hoy es de 0.06656 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de STOP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de STOP en MEXC ahora.El precio en vivo de LETSTOP hoy es de 0.06656 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de STOP en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de STOP en MEXC ahora.

Más información de STOP

Info. de precios de STOP

Whitepaper de STOP

Sitio web oficial de STOP

Tokenomía de STOP

Pronóstico de precios de STOP

Historial de STOP

Guía de compra de STOP

Conversor de moneda fiat a STOP

Spot de STOP

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de LETSTOP

Precio de LETSTOP(STOP)

Precio en vivo de 1 STOP en USD:

$0.06656
$0.06656$0.06656
-4.51%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de LETSTOP (STOP)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:48:28 (UTC+8)

Información del precio (USD) de LETSTOP (STOP)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.05351
$ 0.05351$ 0.05351
24H Mín
$ 0.07094
$ 0.07094$ 0.07094
24H Máx

$ 0.05351
$ 0.05351$ 0.05351

$ 0.07094
$ 0.07094$ 0.07094

$ 1
$ 1$ 1

$ 0.02770163701207271
$ 0.02770163701207271$ 0.02770163701207271

-1.51%

-4.51%

-10.17%

-10.17%

El precio en tiempo real de LETSTOP (STOP) es de $ 0.06656. Durante las últimas 24 horas, STOP se ha operado entre un mínimo de $ 0.05351 y un máximo de $ 0.07094, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de STOP es de $ 1, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.02770163701207271.

En términos de rendimiento a corto plazo, STOP ha cambiado en un -1.51% en la última hora, -4.51% en 24 horas y -10.17% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de LETSTOP (STOP)

No.1498

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

$ 68.23K
$ 68.23K$ 68.23K

$ 6.66M
$ 6.66M$ 6.66M

63.30M
63.30M 63.30M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,440.65307954
99,999,440.65307954 99,999,440.65307954

63.30%

SOL

La capitalización de mercado actual de LETSTOP es de $ 4.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 68.23K. El suministro circulante de STOP es de 63.30M, con un suministro total de 99999440.65307954. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.66M.

Historial de precios de LETSTOP (STOP) en USD

Siga los cambios de precios de LETSTOP para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0031436-4.51%
30 Días$ -0.07656-53.50%
60 Días$ -0.12865-65.91%
90 Días$ +0.01434+27.46%
Cambio de precio de LETSTOP hoy

Hoy, STOP registró un cambio de $ -0.0031436 (-4.51%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de LETSTOP en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.07656 (-53.50%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de LETSTOP en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, STOP experimentó un cambio de $ -0.12865 (-65.91%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de LETSTOP en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.01434 (+27.46%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de LETSTOP (STOP)?

Consulta la página Historial de precios de LETSTOP ahora.

Qué es LETSTOP (STOP)

LETSTOP es la primera app que recompensa la conducción segura con vales o criptomonedas. Con más de 1 millón de descargas y más de 70 millones de kilómetros seguros en más de 180 países, $STOP funciona sobre la red Solana.

LETSTOP está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en LETSTOP de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de STOP para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre LETSTOP en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de LETSTOP sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de LETSTOP (USD)

¿Cuánto valdrá LETSTOP (STOP) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos LETSTOP (STOP) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre LETSTOP.

¡Consulta la predicción del precio de LETSTOP ahora!

Tokenómica de LETSTOP (STOP)

Entender la tokenómica de LETSTOP (STOP) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de STOP!

Cómo comprar LETSTOP (STOP)

¿Buscas cómo comprar LETSTOP? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir LETSTOP en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

STOP a monedas locales

1 LETSTOP (STOP) en VND
1,751.5264
1 LETSTOP (STOP) en AUD
A$0.1025024
1 LETSTOP (STOP) en GBP
0.0492544
1 LETSTOP (STOP) en EUR
0.0572416
1 LETSTOP (STOP) en USD
$0.06656
1 LETSTOP (STOP) en MYR
RM0.2808832
1 LETSTOP (STOP) en TRY
2.7848704
1 LETSTOP (STOP) en JPY
¥10.05056
1 LETSTOP (STOP) en ARS
ARS$94.1437952
1 LETSTOP (STOP) en RUB
5.4086656
1 LETSTOP (STOP) en INR
5.9072
1 LETSTOP (STOP) en IDR
Rp1,109.3328896
1 LETSTOP (STOP) en KRW
95.0856192
1 LETSTOP (STOP) en PHP
3.8817792
1 LETSTOP (STOP) en EGP
￡E.3.1655936
1 LETSTOP (STOP) en BRL
R$0.3667456
1 LETSTOP (STOP) en CAD
C$0.093184
1 LETSTOP (STOP) en BDT
8.0697344
1 LETSTOP (STOP) en NGN
97.3093888
1 LETSTOP (STOP) en COP
$257.9838976
1 LETSTOP (STOP) en ZAR
R.1.1648
1 LETSTOP (STOP) en UAH
2.758912
1 LETSTOP (STOP) en TZS
T.Sh.163.1372288
1 LETSTOP (STOP) en VES
Bs12.57984
1 LETSTOP (STOP) en CLP
$63.5648
1 LETSTOP (STOP) en PKR
Rs18.7645952
1 LETSTOP (STOP) en KZT
35.669504
1 LETSTOP (STOP) en THB
฿2.1738496
1 LETSTOP (STOP) en TWD
NT$2.0447232
1 LETSTOP (STOP) en AED
د.إ0.2442752
1 LETSTOP (STOP) en CHF
Fr0.0525824
1 LETSTOP (STOP) en HKD
HK$0.5178368
1 LETSTOP (STOP) en AMD
֏25.346048
1 LETSTOP (STOP) en MAD
.د.م0.6070272
1 LETSTOP (STOP) en MXN
$1.2373504
1 LETSTOP (STOP) en SAR
ريال0.2496
1 LETSTOP (STOP) en ETB
Br9.76768
1 LETSTOP (STOP) en KES
KSh8.5669376
1 LETSTOP (STOP) en JOD
د.أ0.04719104
1 LETSTOP (STOP) en PLN
0.2436096
1 LETSTOP (STOP) en RON
лв0.2915328
1 LETSTOP (STOP) en SEK
kr0.6329856
1 LETSTOP (STOP) en BGN
лв0.1118208
1 LETSTOP (STOP) en HUF
Ft22.5012736
1 LETSTOP (STOP) en CZK
1.3924352
1 LETSTOP (STOP) en KWD
د.ك0.0203008
1 LETSTOP (STOP) en ILS
0.2176512
1 LETSTOP (STOP) en BOB
Bs0.4585984
1 LETSTOP (STOP) en AZN
0.113152
1 LETSTOP (STOP) en TJS
SM0.6136832
1 LETSTOP (STOP) en GEL
0.179712
1 LETSTOP (STOP) en AOA
Kz61.0082304
1 LETSTOP (STOP) en BHD
.د.ب0.02496
1 LETSTOP (STOP) en BMD
$0.06656
1 LETSTOP (STOP) en DKK
kr0.4273152
1 LETSTOP (STOP) en HNL
L1.7398784
1 LETSTOP (STOP) en MUR
3.0271488
1 LETSTOP (STOP) en NAD
$1.1421696
1 LETSTOP (STOP) en NOK
kr0.6735872
1 LETSTOP (STOP) en NZD
$0.1158144
1 LETSTOP (STOP) en PAB
B/.0.06656
1 LETSTOP (STOP) en PGK
K0.2822144
1 LETSTOP (STOP) en QAR
ر.ق0.2416128
1 LETSTOP (STOP) en RSD
дин.6.712576
1 LETSTOP (STOP) en UZS
soʻm801.9275264
1 LETSTOP (STOP) en ALL
L5.54112
1 LETSTOP (STOP) en ANG
ƒ0.1191424
1 LETSTOP (STOP) en AWG
ƒ0.1191424
1 LETSTOP (STOP) en BBD
$0.13312
1 LETSTOP (STOP) en BAM
KM0.1118208
1 LETSTOP (STOP) en BIF
Fr196.88448
1 LETSTOP (STOP) en BND
$0.0858624
1 LETSTOP (STOP) en BSD
$0.06656
1 LETSTOP (STOP) en JMD
$10.6542592
1 LETSTOP (STOP) en KHR
267.3089536
1 LETSTOP (STOP) en KMF
Fr28.22144
1 LETSTOP (STOP) en LAK
1,446.9564928
1 LETSTOP (STOP) en LKR
Rs20.0538624
1 LETSTOP (STOP) en MDL
L1.124864
1 LETSTOP (STOP) en MGA
Ar297.1424768
1 LETSTOP (STOP) en MOP
P0.5304832
1 LETSTOP (STOP) en MVR
1.018368
1 LETSTOP (STOP) en MWK
MK114.9564416
1 LETSTOP (STOP) en MZN
MT4.253184
1 LETSTOP (STOP) en NPR
Rs9.411584
1 LETSTOP (STOP) en PYG
465.45408
1 LETSTOP (STOP) en RWF
Fr96.31232
1 LETSTOP (STOP) en SBD
$0.5477888
1 LETSTOP (STOP) en SCR
0.9478144
1 LETSTOP (STOP) en SRD
$2.5539072
1 LETSTOP (STOP) en SVC
$0.5797376
1 LETSTOP (STOP) en SZL
L1.141504
1 LETSTOP (STOP) en TMT
m0.23296
1 LETSTOP (STOP) en TND
د.ت0.19508736
1 LETSTOP (STOP) en TTD
$0.4499456
1 LETSTOP (STOP) en UGX
Sh227.10272
1 LETSTOP (STOP) en XAF
Fr37.53984
1 LETSTOP (STOP) en XCD
$0.179712
1 LETSTOP (STOP) en XOF
Fr37.53984
1 LETSTOP (STOP) en XPF
Fr6.78912
1 LETSTOP (STOP) en BWP
P0.9404928
1 LETSTOP (STOP) en BZD
$0.13312
1 LETSTOP (STOP) en CVE
$6.313216
1 LETSTOP (STOP) en DJF
Fr11.78112
1 LETSTOP (STOP) en DOP
$4.1779712
1 LETSTOP (STOP) en DZD
د.ج8.6621184
1 LETSTOP (STOP) en FJD
$0.1510912
1 LETSTOP (STOP) en GNF
Fr573.7472
1 LETSTOP (STOP) en GTQ
Q0.5071872
1 LETSTOP (STOP) en GYD
$13.8631168
1 LETSTOP (STOP) en ISK
kr8.05376

LETSTOP Recurso

Para conocer LETSTOP más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial LETSTOP
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre LETSTOP

¿Cuánto vale LETSTOP (STOP) hoy?
El precio en vivo de STOP en USD es de 0.06656 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de STOP en USD?
El precio actual de STOP en USD es de $ 0.06656. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de LETSTOP?
La capitalización de mercado de STOP es de $ 4.21M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de STOP?
El suministro circulante de STOP es de 63.30M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de STOP?
STOP alcanzó un precio ATH de 1 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de STOP?
STOP vio un precio ATL de 0.02770163701207271 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de STOP?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para STOP es de $ 68.23K USD.
¿STOP subirá más este año?
El precio de STOP podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de STOP para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:48:28 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para LETSTOP (STOP)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de STOP a USD

Monto

STOP
STOP
USD
USD

1 STOP = 0.06655 USD

Opera STOP

STOP/USDT
$0.06656
$0.06656$0.06656
-4.50%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros