Precio de SQUADBOOM hoy

El precio actual de SQUADBOOM (SBM) hoy es $ 0.00000000004, con una variación del 1.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SBM a USD es $ 0.00000000004 por SBM.

SQUADBOOM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SBM. Durante las últimas 24 horas, SBM cotiza entre $ 0.00000000004 (bajo) y $ 0.0000000000405 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SBM experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -99.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.88K.

Información del mercado de SQUADBOOM (SBM)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 3.88K$ 3.88K $ 3.88K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.00K$ 4.00K $ 4.00K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de SQUADBOOM es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.88K. El suministro circulante de SBM es de --, con un suministro total de 100000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.00K.