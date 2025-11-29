Precio de StarHeroes hoy

El precio actual de StarHeroes (STARHEROES) hoy es $ 0.002581, con una variación del 2.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STARHEROES a USD es $ 0.002581 por STARHEROES.

StarHeroes actualmente está en el puesto #2336 por capitalización de mercado en $ 571.93K, con un suministro circulante de 221.59M STARHEROES. Durante las últimas 24 horas, STARHEROES cotiza entre $ 0.002561 (bajo) y $ 0.002704 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.3053024632863512, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002555735612332164.

En el corto plazo, STARHEROES experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de -8.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 78.59K.

Información del mercado de StarHeroes (STARHEROES)

Puesto No.2336 Cap de mercado $ 571.93K$ 571.93K $ 571.93K Volumen (24H) $ 78.59K$ 78.59K $ 78.59K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Suministro de Circulación 221.59M 221.59M 221.59M Suministro máx. 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Suministro total 566,223,168.4906396 566,223,168.4906396 566,223,168.4906396 Tasa de circulación 31.65% Blockchain pública ARB

La capitalización de mercado actual de StarHeroes es de $ 571.93K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 78.59K. El suministro circulante de STARHEROES es de 221.59M, con un suministro total de 566223168.4906396. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.81M.