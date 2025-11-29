Precio de Spotify hoy

El precio actual de Spotify (SPOTON) hoy es $ 599.17, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPOTON a USD es $ 599.17 por SPOTON.

Spotify actualmente está en el puesto #2295 por capitalización de mercado en $ 634.08K, con un suministro circulante de 1.06K SPOTON. Durante las últimas 24 horas, SPOTON cotiza entre $ 595.34 (bajo) y $ 599.28 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 743.2286807442033, mientras que el mínimo histórico fue $ 569.4149759381623.

En el corto plazo, SPOTON experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +2.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.25K.

Información del mercado de Spotify (SPOTON)

Puesto No.2295 Cap de mercado $ 634.08K$ 634.08K $ 634.08K Volumen (24H) $ 57.25K$ 57.25K $ 57.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 634.08K$ 634.08K $ 634.08K Suministro de Circulación 1.06K 1.06K 1.06K Suministro total 1,058.26335804 1,058.26335804 1,058.26335804 Blockchain pública ETH

