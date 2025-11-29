Precio de Spendler hoy

El precio actual de Spendler (SPDL) hoy es $ 0.00000026, con una variación del 16.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPDL a USD es $ 0.00000026 por SPDL.

Spendler actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SPDL. Durante las últimas 24 horas, SPDL cotiza entre $ 0.00000023 (bajo) y $ 0.00000033 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SPDL experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -7.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 603.55.

Información del mercado de Spendler (SPDL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 603.55$ 603.55 $ 603.55 Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.60K$ 2.60K $ 2.60K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Spendler es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 603.55. El suministro circulante de SPDL es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.60K.