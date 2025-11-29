Precio de SoulLayer hoy

El precio actual de SoulLayer (SOULLAYER) hoy es $ 0.000006449, con una variación del 18.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOULLAYER a USD es $ 0.000006449 por SOULLAYER.

SoulLayer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SOULLAYER. Durante las últimas 24 horas, SOULLAYER cotiza entre $ 0.0000062 (bajo) y $ 0.000008018 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SOULLAYER experimentó un cambio de +1.20% en la última hora y de -78.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 423.07K.

Información del mercado de SoulLayer (SOULLAYER)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 423.07K$ 423.07K $ 423.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 128.98K$ 128.98K $ 128.98K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de SoulLayer es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 423.07K. El suministro circulante de SOULLAYER es de --, con un suministro total de 20000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 128.98K.