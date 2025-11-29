Precio de SatLayer hoy

El precio actual de SatLayer (SLAY) hoy es $ 0.005186, con una variación del 2.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLAY a USD es $ 0.005186 por SLAY.

SatLayer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SLAY. Durante las últimas 24 horas, SLAY cotiza entre $ 0.00502 (bajo) y $ 0.005394 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SLAY experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -0.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.54K.

Información del mercado de SatLayer (SLAY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 59.54K$ 59.54K $ 59.54K Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.89M$ 10.89M $ 10.89M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de SatLayer es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.54K. El suministro circulante de SLAY es de --, con un suministro total de 2100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.89M.