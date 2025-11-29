Precio de Refacta AI hoy

El precio actual de Refacta AI (REFACTA) hoy es $ 0.04353, con una variación del 2.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REFACTA a USD es $ 0.04353 por REFACTA.

Refacta AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- REFACTA. Durante las últimas 24 horas, REFACTA cotiza entre $ 0.04325 (bajo) y $ 0.04491 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, REFACTA experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +1.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 368.76K.

Información del mercado de Refacta AI (REFACTA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 368.76K$ 368.76K $ 368.76K Cap. de mercado totalmente diluida $ 43.53M$ 43.53M $ 43.53M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Refacta AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 368.76K. El suministro circulante de REFACTA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.53M.