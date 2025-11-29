Precio de Reddit hoy

El precio actual de Reddit (RDDTON) hoy es $ 212.82, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RDDTON a USD es $ 212.82 por RDDTON.

Reddit actualmente está en el puesto #2392 por capitalización de mercado en $ 550.89K, con un suministro circulante de 2.59K RDDTON. Durante las últimas 24 horas, RDDTON cotiza entre $ 207.96 (bajo) y $ 213.28 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 282.4541904298624, mientras que el mínimo histórico fue $ 174.7619080052242.

En el corto plazo, RDDTON experimentó un cambio de +0.28% en la última hora y de +13.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 113.61K.

Información del mercado de Reddit (RDDTON)

Puesto No.2392 Cap de mercado $ 550.89K$ 550.89K $ 550.89K Volumen (24H) $ 113.61K$ 113.61K $ 113.61K Cap. de mercado totalmente diluida $ 550.89K$ 550.89K $ 550.89K Suministro de Circulación 2.59K 2.59K 2.59K Suministro total 2,588.54079341 2,588.54079341 2,588.54079341 Blockchain pública ETH

